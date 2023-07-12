آيت محمد: “الأمور سارت عكس ما كنا نتمناه”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب المنتخب الأولمبي رشيد آيت محمد، أسفه لاقصائهم من نصف نهائي الألعاب العربية، مرجعا ذلك لعدة أسباب.
وصرح آست محمد، لتلفزيون “النهار”، عقب الهزيمة بهدفين لهدف، أمام المنتخب السعودي: “الأمور في بعض الأحيان تسير عكس ما نريده”.
كما أضاف المنتخب الأولمبي: “لاعبونا لم يكونوا في كامل جاهزيتهم من الجانب البدني، تم استرجاعهم كما ينبغي”.
وتابع رشيد آيت محمد: “لم ندخل جيدا في الشوط الأول، ولمست بعض التخوف لدى لاعبينا بالنظر لاهمية المباراة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/jYirA