آيت محمد: “تأهلنا للنصف النهائي تتويج لمجهودات اللاعبين والطاقم الفني”

أرجع مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، رشيد آيت محمد، الفضل في تأهلهم لنصف نهائي الألعاب العربية، لمجهودات اللاعبين، والطاقم الفني.

وصرح آيت محمد، عقب هذا التأهل: “مواجهة لبنان، لم تكن سهلة بالنظر إلى أننا لعبنا منقوصين من خدمات بعض اللاعبين الذين أصيبوا في لقاء السودان”.

كما أضاف: “الإرهاق، والرطوبة العالية، أثرا أيضا على مردود الفريق، إلا أننا تغلبنا على كل هذه الظروف من خلال تغيير الخطة، وإشراك البدلاء”.

وأردف: “تأهلنا إلى نصف النهائي في صدارة مجموعة يعتبر تتويجا لمجهودات اللاعبين، والطاقم الفني”.

وتابع رشيد آيت محمد: “لم يدخر أي جهد في إعطاء صورة جيدة عن المنتخب الوطني، رغم أن الوقت المخصص للتحضير لهذه البطولة لم يكن كافيا”.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي، ضمن تأهله للدور النصف نهائي للألعاب العربية، عقب فوزه أمس السبت بثنائية نظيفة على حساب منتخب لبنان.