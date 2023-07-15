آيت محمد: “ضيعنا فوزا عريضا أمام السودان لنقص الفعالية والتركيز”

تحدث مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، رشيد آيت محمد، عن هزيمتهم الأخيرة أمام منتخب السودان، ضمن الألعاب العربية، موضحا الأسباب.

وصرح آيت محمد لتلفزيون النهار: “كنا قادرين على تحقيق الفوز بأكثر من هدفين، لولا الفرص التهديفية العديدة التي أضعناها”.

كما أضاف مدرب المنتخب الأولمبي: “لاعبونا فقدوا تركيزهم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة”.

وتابع رشيد آيت محمد: “لم نتمكن من اسغلال ثلاثة من لاعبينا في هذه المباراة كما ينبغي، بسبب معاناتهم من إصابة”.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي، ضيّع أمس الجمعة، الميدالية البرونزية للألعاب العربية، بعد هزيمته أمام السودان بضربات الترجيح.