آيت محمد يطالب أشباله بالميدالية البرونزية

عمل مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، رشيد آيت محمد، على الرفع من معنويات لاعبيه، بعد هزيمتهم في الدور النصف نهائي للألعاب العربية، وقبل مباراتهم الترتيبية.

وكشفت الفاف، عن الخطاب الذي وجهه آيت محمد للاعبيه، أين شكرهم على المجهودات التي بذلوها إلى غاية بلوغهم الدور النصف النهائي.

كما طالب مدرب المنتخب الأولمبي، من أشباله، بضرورة المحافطة على معنوياتهم العالية وطاقتهم الإيجابية.

وفي ختام خطابه، طالب آيت محمد، من العناصر الوطنية، إبداء الرغبة في الفوز، من أجل الظفر بالميدالية البرونزية للألعاب العربية.

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي، سيواجه هذا الجمعة، منتخب السودان، في المباراة الترتيبية للألعاب العربية 2023 بالجزائر.