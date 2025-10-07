آيت مسعودان يبحث مع لجنة الصحة بالبرلمان آفاق تطوير المنظومة الصحية

استقبل وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان بمقر الوزارة، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بوجلطية ناصر.

وحسب بيانٍ للوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة لتهنئة الوزير بمناسبة تعيينه على رأس القطاع. وكذا للتباحث حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الصحة واللجنة البرلمانية، بما يخدم تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد استمع الوزير إلى انشغالات اللجنة واقتراحاتها المتعلقة بمحاور عدة، من بينها مواصلة مسار رقمنة قطاع الصحة وتحسين نظام الملف الصحي الإلكتروني للمريض. بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الطبية عبر مختلف الهياكل الصحية.

خلال اللقاء، عبَّر الوزير عن امتنانه لرئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. مثمّنًا روح التعاون والتشاور التي تطبع العلاقة بين الوزارة والهيئة التشريعية.

وأكد الوزير استعداده التام لدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي وضمان خدمة عمومية ترقى إلى مستوى وتطلعات المواطنين.