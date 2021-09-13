آيت مولود: “النادي الهاوي هو “عساس” شبيبة القبائل”

أكد رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل، جعفر آيت مولود بأن النادي الهاوي، هو المخول له بالمراقبة والسهر على ضمان مصلحة الفريق.

وصرح آيت مولود، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مجلس الإدارة الجديد للفريق: “هدفنا لم شمل عائلة شبيبة القبائل، ولا يجب استعمال لغة العنف”.

وأضاف: “النادي الهاوي هو تاريخ شبيبة القبائل، والمالك لشعار النادي، ولا أحد من غير النادي الهاوي يمكن اعتباره “عساس شبيبة القبائل””.

وتابع آيت مولود: “النادي الهاوي لشبيبة القبائل، لن يسمح بأي تجاوزات يرى أنها تمس بمصلحة واسم النادي، من أي طرف كان”.