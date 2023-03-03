إعــــلانات
الرياضة

آيت مولود: “موبيليس ستتكفل بديون شبيبة القبائل”

بقلم كريم تيغرمت
آيت مولود: “موبيليس ستتكفل بديون شبيبة القبائل”
  • 97
  • 0

أكد رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل، جعفر آيت مولود، من جديد، ترسيم شركة “موبيليس”، كمالك جديد لأغلبية أسهم الفريق.

وصرح آيت مولود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حققنا حلم جمهور الشببية، بترسيم شركة “موبيليس” كمالك لأغلبية أسهم الفريق”.

كما أضاف: “اجمالي ديون الشبيبة يبلغ 160 مليار، والشركة المالكة للفريق، سيكون على عاتقها تسوية هذه الديون”.

وتابع جعفر آيت مولود: “نشكر الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني، على احترافيته، ونتمنى كل الخير للشبيبة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/1bndp
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر