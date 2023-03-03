آيت مولود: “موبيليس ستتكفل بديون شبيبة القبائل”
بقلم كريم تيغرمت
أكد رئيس النادي الهاوي لشبيبة القبائل، جعفر آيت مولود، من جديد، ترسيم شركة “موبيليس”، كمالك جديد لأغلبية أسهم الفريق.
وصرح آيت مولود، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “حققنا حلم جمهور الشببية، بترسيم شركة “موبيليس” كمالك لأغلبية أسهم الفريق”.
كما أضاف: “اجمالي ديون الشبيبة يبلغ 160 مليار، والشركة المالكة للفريق، سيكون على عاتقها تسوية هذه الديون”.
وتابع جعفر آيت مولود: “نشكر الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، شوقي بوخزاني، على احترافيته، ونتمنى كل الخير للشبيبة”.
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