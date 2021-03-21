آيت مولود يكشف الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شبيبة القبائل

الرياضة
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آيت مولود يكشف الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شبيبة القبائل
بقلم كريم.تيغرمت

نشط رئيس النادي الهاوي لفريق شبيبة القبائل جعفر آيت مولود، اليوم الأحد، ندوة صحفية، عقب انتهاء أشغال الجمعية العامة للفريق.

وبعد إعلانه عن تعيين العضو المساهم يزيد يريشان، رئيسا جديدا لمجلس إدارة الفريق، خلفا لشريف ملال، كشف آيت مولود، عن الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة.

وأوضح رئيس النادي الهاوي للشبيبة: “قمنا بتعيين الأعضاء الجدد لمجلس إدارة الفريق، والذي سيضم خمسة أعضاء”.

وأضاف جعفر آيت مولود: “أعضاء مجلس إدارة الفريق هم، آيت مولود (رئيس النادي الهاوي)، يريشان (رئيس مجلس إدارة)، أزلاف(عضو مساهم)، علي بوزيد(عضو مساهم)، أزواو(عضو مساهم)”.


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