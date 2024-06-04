آيت نوري:”الحديث عن مستقبلي سابق لآوانه و أركز حاليا على المنتخب الوطني”

أكد الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، ريان آيت نوري، عن جاهزيته لخوض مواجهتي تصفيات الجولتين الثالثة والرابعة المؤهلتين لنهائيات كأس العالم، رفقة المنتخب الوطني، في مواجهتي غينيا وأوغندا.

وصرح آيت نوري، لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات سيدي موسى:”مواجهتي غينيا وأوغندا مهمتين جدا، نحضر لهما بمعنويات مرتفعة”.

وتابع المتحدث:”تتبقى أمامنا بضع الحصص التدريبية قبل خوض مواجهة غينيا، سنحاول تقديم أفضل مالدينا في هاتين مواجهتين”.

وفي الختام قال آيت نوري:”آمل أن نختتم هذا التربص وبحوزتنا ستة نقاط جديدة، أما بخصوص مستقبلي، لا أعلم ماسيحدث فأنا مركز حاليا مع المنتخب الوطني”.