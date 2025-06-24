آيت نوري:”اللعب في المان سيتي حُلم.. وغوارديولا يمنحني الحرية”

في حوار خصّ به الصحفي الإنجليزي جون كروس من صحيفة “ذا ميرور”، عبّر الدولي الجزائري رايان آيت نوري عن سعادته الكبيرة ببداية مشواره مع مانشستر سيتي.

مشيدًا بالأجواء داخل الفريق وبالعمل تحت إشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وقال آيت نوري في تصريحاته: “الأمر رائع بالنسبة لي، أن أكون ضمن هذه المجموعة من اللاعبين. إرلينغ هالاند نجم كبير، يقدم الكثير لكرة القدم، ومن الممتع التواجد إلى جانبه في نفس الفريق، كما هو الحال مع باقي اللاعبين. عندما يكون مانشستر سيتي في أفضل حالاته، فهو أفضل فريق في العالم”.

وتابع:”كنا متحمسين للغاية، خاصة نحن اللاعبين الجدد. الجميع قدّم مباراة أولى جيدة أمام العين. لعبنا بطريقتنا، سجلنا ستة أهداف، ودافعنا ككتلة واحدة. هذا الفوز يعزز ثقتنا بأنفسنا، ونأمل أن نواصل بنفس النسق”.

وعن انطباعه حول العمل مع بيب غوارديولا، صرح آيت نوري:”إنه لشرف كبير أن أشتغل مع مدرب من هذا الطراز. بيب حقق الكثير خلال السنوات الأخيرة مع مانشستر سيتي، وفاز بكل شيء تقريبًا. هو أفضل مدرب في العالم، وأعتقد أنني سأتحسن كثيرًا تحت قيادته”.

وفي حديثه عن التعليمات الفنية التي تلقاها من مدربه الجديد، أوضح آيت نوري:”قال لي أن ألعب دون ضغط، أن أقود الكرة وأرسل العرضيات داخل منطقة الجزاء. أحاول تنفيذ تعليماته بدقة، وأتمنى أن نكون في الموعد خلال باقي مشوارنا في كأس العالم للأندية”.

واختتم حديثه بالقول: “مواجهة العين منحتني شعورًا بالحرية داخل الملعب. أحب اللعب بهذه الطريقة، دون قيود، خاصة حين أتحرك نحو المرمى وأمرر للمهاجمين. هذا هو أسلوبي وأرتاح به كثيرًا”.