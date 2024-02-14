آيت نوري:”المشاركة في “الكان” كانت تجربة جيدة رغم صعوبتها”

ثمّن الظهير الأيسر الدولي الجزائري بنادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرّح آيت نوري للموقع الرسمي لفريقه، أول أمس الإثنين:” المشاركة في “الكان” كانت تجربة جيدة جدا، وكنت سعيدًا جدًا بتمثيل بلدي”.

وأضاف آيت نوري:” لقد كان الأمر صعبًا بعض الشيء، لكنني سأستمر مرة أخرى، للعودة إلى مباريات المنتخب الوطني”.

وأكد آيت نوري:” سأقدم أفضل ما لديّ دائمًا، كنت جائعًا للغاية للتألق، لكننا لم نتأهل إلى الأدوار الإقصائية، هذه هي كرة القدم وأريد أن أقدم أداءً أفضل في المباريات القادمة”.