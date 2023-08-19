آيت نوري آساسيا في مواجهة برايتون

يواجه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم السبت، رفقة ناديه ولفرهامبتون، الضيف فريق برايتون، لحساب البريمرليغ.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي ولفرهامبتون، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية التي ستخوض هذا اللقاء، والتي ضمت اسم آيت نوري.

وجدد مدرب ولفرهامبتون، ثقته في نجمه الدولي الجزائري، بالنظر لمردود الكبير في مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع ريان آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، بالضيف برايتون، تدخل ضمن الجولة الثانية من البريمريلغ الإنجليزية.