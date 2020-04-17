“آيت نوري”: “أريد لعب أولمبياد 2021 مع فرنسا” !

حسم الفرانكو جزائري “ريان آيت نوري” لاعب نادي “أنجي” الفرنسي أمر المنتخب الذي سيلعب له مستقبلا بنسبة كبيرة.

فقد كشف “آيت نوري” في تصريحات لصحيفة “واست فرانس”: “عندما كنت مصابا كنت أفكر في العودة قبل نهاية الموسم من أجل لعب الأولمبياد”.

وأضاف: “سيكون من الرائع أن يتم إستدعائي لهذه التظاهرة الرياضية، أتمنى أن أكون حاضرا في الأولمبياد العام المقبل”.

وتابع: “من الصعب عدم لعب كرة القدم لكن في الوقت الحالي يجب أن نفكر في صحتنا وصحة أهالينا”.

يذكر أن “آيت نوري” سبق له وأن مثل منتخب فرنسا للشباب في ثلاث مناسبات