“آيت نوري”: “أريد لعب أولمبياد 2021 مع فرنسا” !

حسم الفرانكو جزائري “ريان آيت نوري” لاعب نادي “أنجي” الفرنسي أمر المنتخب الذي سيلعب له مستقبلا بنسبة كبيرة.
فقد كشف “آيت نوري” في تصريحات لصحيفة “واست فرانس”: “عندما كنت مصابا كنت أفكر في العودة قبل نهاية الموسم من أجل لعب الأولمبياد”.
وأضاف: “سيكون من الرائع أن يتم إستدعائي لهذه التظاهرة الرياضية، أتمنى أن أكون حاضرا في الأولمبياد العام المقبل”.
وتابع: “من الصعب عدم لعب كرة القدم لكن في الوقت الحالي يجب أن نفكر في صحتنا وصحة أهالينا”.
يذكر أن “آيت نوري” سبق له وأن مثل منتخب فرنسا للشباب في ثلاث مناسبات
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