آيت نوري أساسيا رفقة الوولفز في مواجهة لوتون تاون

سيبدأ الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مباراة فريقه وولفرهامبتون ومضيفه لوتون تاون، المرتقبة مساء اليوم السبت، أساسيا.

وحامت الشكوك، حول لحاق مدافع الخضر، بمباراة اليوم، بعدما تعرض لإصابة في لقاء الجولة الفارط أمام ليفربول، ومغادرته أرضية الميدان اضطراريا في الدقيقة الـ 66.

وأعلن غاري أونيل، عن تشكيلته الأساسية الخاصة بمواجهة المضيف، لوتون تاون، ضمن الجولة الـ 6 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي شهدت تواجد آيت نوري.

وللإشارة فإن الدولي الجزائري، تحول إلى لاعب أساسي في تشكيلة “الذئاب” هذا الموسم، بعدما لعب 5 لقاءات أساسيا مقابل مشاركة واحدة كبديل، في مواجهات وولفرهامبتون بين “البريميرليغ” وكأس رابطة المحترفين الانجليزية.

