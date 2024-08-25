آيت نوري أساسيا رفقة ولفرهامبتون في مواجهة تشيلسي

يواجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الأحد، رفقة ناديه ولفرهامبتون، الضيف نادي تشيلسي، لحساب الدوري الانجليزي الممتاز.

وكشفت إدارة نادي ولفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تشكيلتها الأساسية والتي ضمت اسم آيت نوري.

ويعول مدرب ولفرهامبتون، على جاهزية نجمه الدولي الجزائري، والفعالية التي أبداها في الجولة الأولى، في هذه المباراة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، بنادي تشيلسي، تدخل ضمن الجولة الثانية من البريمرليغ.