آيت نوري أساسيا في مباراة وولفرهامبتون أمام تشيلسي

سجل الدولي الجزائري ريان آيت نوري حضوره في التشكيلة الأساسية لفريق وولفرهامبتون الذي سيواجه نادي تشيلسي، مساء اليوم الاثنين، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستكون الفرصة مواتية لمدافع الخضر، للتألق مجددا ولفت انتباه أندية البريمييرليغ الكبيرة، على رأسها مانشستر يونايتد الذي يضعه ضمن اهتماماته لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد ضياع صفقة نونو الذي سيجدد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرجّح أن يتخلى نادي “الذئاب”، عن خدمات آيت نوري لفريق الشياطين الحمر، مقابل 46 إلى 51 مليون جنيه إسترليني.