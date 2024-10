آيت نوري أساسيا في مواجهة السيتي

يواجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الأحد، رفقة ناديه ولفر هامبتون، الضيف نادي مانشستر سيتي. لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل آيت نوري، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المبارة، حسب ما كشفت عنه إدارة ولفر هامبتون. عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”.

ويسعى الدولي الجزائري، لمواصلة تألقه، خلال هه القمة الكروية. من خلال المساهمة في قيادة ناديه لتحقيق الفوز.

يذكر أن المبارا التي ستجمع ريان آيت نوري، وناديه ولفر هامبتون، بالضيف مانشستر سيتي، تدخل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

✌️ Two changes from #BREWOL

➡️ Sa and Bueno come into the XI

Our line-up to take on @ManCity.

🐺📋 pic.twitter.com/6O4znUe6vP

— Wolves (@Wolves) October 20, 2024