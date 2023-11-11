آيت نوري أساسيا في مواجهة توتنهام

يواجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم السبت، رفقة ناديه ويلفرهامبتون، الضيف فريق توتنهام، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل آيت نوري، تواجده ضمن التشكيلة الأساسية التي اختارها مدربه غاري اونيل، ليدخل بها هذه المباراة.

كما يعول مدرب ولفرهانبتون، على جاهزية نجمه الجزائري، والفورمة العالية التي أبرزها في المباريات الماضية، لمساعدة فريقه على تحقيق فوز جديد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع آيت نوري، وناديه ولفرهامبتون، بالضيف توتنهام، تدخل ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.