آيت نوري أساسيا في مواجهة نوتنغهام فوريست

يواجه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، اليوم الاثنين، رفقة ناديه وولفرهامبتون، ضيفه نوتنغهام فوريست.

وكشفت إدارة ولفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، التشكيلة الأساسية للفريق، والتي ضمت اسم آيت نوري.

ويعوّل مدرب وولفرهامبتون، على الفورمة العالية التي يتمتع بها نجمه الجزائري لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع ريان آيت نوري، وناديه وولفرهامبتون، بالضيف نوتنغهام فوريست، تدخل ضمن الجولة الـ20 من البريمييرليغ.