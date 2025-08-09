آيت نوري أساسيًا مع مانشستر سيتي في كأس “أنجلو باليرمو”

يتواجد الدولي الجزائري ريان آيت نوري في التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي، التي ستخوض مواجهة نادي باليرمو الإيطالي ضمن منافسات كأس “أنجلو باليرمو”، في مباراة ينتظرها عشاق “السيتيزنس” بشغف لمتابعة الوجوه الجديدة وتحضيرات الفريق للموسم المقبل.

وقد أعلن المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن قائمة تضم 22 لاعبًا سافروا إلى مدينة باليرمو الإيطالية، من بينهم آيت نوري، الذي بات يحظى بثقة كبيرة من الطاقم الفني، بعد انضمامه هذا الصيف إلى الفريق الأزرق السماوي.

وتُعد هذه المباراة فرصة ذهبية لآيت نوري لإثبات جدارته وكسب مكانة دائمة ضمن التشكيلة، خاصة في ظل سياسة غوارديولا التي تمنح اللاعبين الشبان والموهوبين فرصة البروز والتطور

جدير بالذكر أن كأس “أنجلو باليرمو” تُعد مناسبة تقليدية تجمع بين الأندية الإنجليزية والإيطالية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الكروية بين البلدين، كما تمثل اختبارًا جادًا خلال فترة التحضيرات الصيفية.