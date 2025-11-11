آيت نوري: “أفضل التتويج بالـ”كان” على الذهاب بعيدا في المونديال”

أكد مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، أنه يفضل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، على التألق والذهاب بعيدا في كأس العالم.

وسيكون “الخضر” في الفترة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026. على موعد مع خوض غمار الـ”كان”، قبل المشاركة في المونديال المقرر ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية 2026.

وفي رده حول دوري أبطال أوروبا، أو كأس العالم، اختار نجم مانشستر الانجليزي، المونديال.

أما بخصوص الفوز بكأس إفريقيا أو البصم على مشوار كبير في كأس العالم، قال آيت نوري. في لقاء مع منصة ” Foot Korner “: “التتويج بالكان”.

وما بين الأفضل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، اختار آيت نوري، الاثنين معا، ولكن لدى سؤاله عن لاعبه المفضل، قال: “كريتسيانو ولكن ميسي أيضا لاعب رائع”.