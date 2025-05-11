آيت نوري أفضل مدافع مراوغ في “البريميرليغ”

نصّب الدولي الجزائري، ولاعب نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، نفسه أفضل مدافع مراوغ في الموسم الحالي من “البريميرليغ”.

وحسب إحصائية نشرها مؤشر “سوفاسكور” المختص، فإن لاعب “الخضر”، أضحى بعد لقاء ناديه أمس السبت، أمام برايتون، أكثر مدافع نجاحا في المراوغة.

وبعد مرور 36 جولة من “البريميرليغ” تصدر آيت نوري، قائمة أفضل مدافع مراوغ، بواقع 61 مرازغة وبنسبة نجاح بلغت 53%.

وإلى جانب ذلك، فإن الدولي الجزائري، يتصدر أيضا قائمة أكثر ظهير أيسر مساهمة في الأهداف. بالدوري الانجليزي الممتاز، بعدما ساهم في 11 هدفا مع “الولفز” في 35 مباراة، بواقع 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.