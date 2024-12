آيت نوري أكثر مدافع إكمالا للمراوغات الناجحة في الدوريات الخمسة الكبرى

بصم الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي وولفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، على رقم مميز في الدوريات الخمسة الكبرى في سنة 2024.

وحسب ما نشره الموقع المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين (سكواوكا Squawka). فإن الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، يعدّ أكثر لاعب إكمالا للمراوغات الناجحة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

برصيد 61 مراوغة ناجحة خلال 34 مباراة خاضها اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهو ما يؤكد النزعة الهجومية التي يتمتع بها اللاعب الجزائري وتألقه بشكل لافت هذا الموسم في البريميرليغ. بما أن المراوغات تساهم في تطوير الأدوار الهجومية للمدافعين.

كما يعدّ آيت نوري أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى لهذا الموسم. بـ 8 مساهمات، منها 5 تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف.

Rayan Aït-Nouri completed more take-ons than any other defender in Europe’s top five leagues in 2024

His Wolves teammate Nelson Semedo came in 4th. ⚡️ https://t.co/MHDY0uDZ4e pic.twitter.com/eNAkflN7eQ

— Squawka (@Squawka) December 31, 2024