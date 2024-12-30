آيت نوري أكثر مدافع مساهمة في الأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى

انفرد المدافع الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بصدارة أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف، في الدوريات الخمسة الكبرى، لهذا الموسم.

وقدّم لاعب “الخضر” تمريرتين حاسمتين، في لقاء ناديه وولفرهامبتون، أمس الأحد، أمام توتنهام. في الجولة الـ 19 من “البريميرليغ”.

وحسب موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، فإن آيت نوري، قدم أمس. أول ثنائية “أسيست” في مسيرته الاحترافية.

كما أوضح المصدر نفسه، بأن الدولي الجزائري، وصل للمساهمة التهديفية رقم 20 في مسيرته في الدوريات الخمسة الكبرى، بتسجيله لـ 8 وصناعة 12 أخرى.

وبات بذلك، آيت نوري، الذي اُختير رجلا لمباراة “الوولفز” و”السبيرز” أمس، بتقييم 8.5، أكثر مدافع مساهمة في الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، بـ 8 مساهمات، منها 5 تمريرات حاسمة.