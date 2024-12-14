آيت نوري أكثر مدافع نجاحا بالمراوغات في الدوريات الخمس الكبرى

يواصل الدولي الجزائري، ولاعب ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، تألقه بشكل لافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم.

فبعد مشاركته في مواجهة إبستويش تاون، في إطار الجولة 16 من “البريميرليغ”، والتي خسرها “الولفز” بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويواصل بذلك الفريق تخبطه في المراكز الأخيرة في سلم الترتيب العام، بتواجده في المركز ماقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط.

ورغم هذه الخسارة، وتعرض لاعب الخضر للطرد، في آخر دقائق المواجهة، لنيله بطاقتين صفراوتين، ودخوله في شجار مع لاعب المنافس.

نال آيت نوري، تنقيط 7.1 في المواجهة. بعد أن قدم تمريرة مفتاحية، و حسم لصالحه ثماني صراعات ثنائية من أصل 12 صراعا ثنائيا على الكرة. بالإضافة لقيامه بثلاث تدخلات ناجحة على الكرة.

كما قام آيت نوري، بمراوغةى ناجحة في مواجهة إبسويتش تاون، ليرفع رصيده هذا الموسم من المراوغات الناجحة، للرقم 29، كأكثر مدافع نجاحا في المراوغات بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، وبنسبة دقة بلغت 62%، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”.

للإشارة، خاض الظهير الأيسر، ريان آيت نوري، لحد الآن مع الولفز في “البريميرليغ” 16 مواجهة كلها أساسيا، بمعدل 1337 دقيقة لعب وساهم في تسجيل ثلاث أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.