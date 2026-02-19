آيت نوري: “إصابتي لم تكن سهلة وغوارديولا يساعدني يوميًا لتطوير مستواي ذهنيًا وتكتيكيًا”

لم ينتظر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، كثيرًا ليضع بصمته مع مانشستر سيتي، بعدما اختار النادي الأزرق لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

ورغم أن إصابة في الكاحل مع بداية موسم 2025-2026 أوقفت اندفاعته لقرابة شهرين، إلا أن عودته جاءت قوية. وهو يعمل على فرض نفسه داخل كتيبة تعجّ بالنجوم.

وفي تصريحات لمنصة “فرانش مون (French Moon)”، قال اللاعب السابق لـ وولفرهامبتون إن تأقلمه “كان سريعًا بفضل معرفته المسبقة بأجواء الكرة الإنجليزية وحفاوة الاستقبال داخل النادي”. مشددًا على أن الأجواء مثالية للتطور وتحقيق الطموحات.

كما عبّر آيت نوري عن إعجابه بالعمل تحت قيادة بيب غوارديولا. مؤكدا أن المدرب الإسباني يساعده يوميًا على تطوير مستواه ذهنيًا وتكتيكيًا.

كما أشار إلى الدور الذي لعبه مواطنه رياض محرز، في تشجيعه على خوض تجربة مع “السيتي”، مؤكدًا أن كل ما قيل له عن النادي والمدينة وجده مطابقًا للواقع.

ورغم إدراكه لصعوبة المنافسة في فريق بهذا الحجم، يرى الظهير الجزائري أن الصراع على المراكز هو أمر صحيّ ويخدم مصلحة المجموعة.

وبخصوص إصابته، أوضح آيت نوري أنها لم تكن سهلة، لكنها زادت من عزيمته على العودة أقوى. واضعًا هدفًا واضحًا أمامه، ويتمثل في الجاهزية الدائمة وترك بصمة مؤثرة في فريق يسعى دومًا إلى حصد الألقاب.