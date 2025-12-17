آيت نوري: “التحضيرات تسير على أفضل ما يرام”

تحدث الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، عن سير تحضيرات المنتخب الوطني، بسيدي موسى، قبل تنقلهم إلى المغرب، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح آيت نوري، للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم: “خُضنا حصة تدريبية، ركّزنا فيها على الجانب التكتيكي، والكرات الثابتة، التي لها أهمية كبيرة في كرة القدم الحديثة”.

كما أضاف: “الجميع سعيد، بما فيهم اللاعبين الجدد، الذين نعمل على ضمان اندماجهم بأفضل طريقة ممكنة، وكل شيء يسير في أفضل الظروف”.