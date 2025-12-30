آيت نوري: المنتخب جاهز لمواجهة غينيا الاستوائية وهدفنا 9 نقاط

أعلن أيت ريان آيت نوري، لاعب المنتخب الوطني الجزائري، أن الفريق مستعد تماما لمواجهة غينيا الاستوائية في المباراة المقبلة ضمن تصفيات البطولة.

وأكد أيت نوري في الندوة الصُحفية التي عقدها مع الناخب الوطني أن الهدف الرئيسي للمنتخب هو التأهل إلى الدور القادم برصيد كامل يبلغ 9 نقاط.

وقال اللاعب في تصريحاته: “نعمل بجدية من أجل تقديم أفضل أداء أمام الجماهير، ونريد التأكيد على جاهزيتنا وتحقيق الفوز الذي يضمن لنا الصدارة في المجموعة”.