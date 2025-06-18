آيت نوري بديلا رفقة مانشستر سيتي في مواجهة الوداد البيضاوي

يواجه الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق الوداد البيضاوي، ضمن منافسة كأس العالم للأندية.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلته الأساسية لهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم آيت نوري.

وفضل مدرب السيتي، بيب غوارديولا، ابقاء الدولي الجزائر على دكة البدلاء، مع امكانية اشراكه بديلا في الشوط الثاني.

يذكر أن ريان آيت نوري، رسم التحاقه في الميركاتو الصيفي الجاري، بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.