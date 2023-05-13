آيت نوري خارج قائمة ولفرهامبتون في مواجهة اليونايتد

يغيب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، اليوم السبت، عن المواجهة التي ستجمع ناديه ولفرهامبتون، بمضيفهم مانشستر يونايتد.

وكشفت إدارة ولفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم آيت نوري.

كما يأتي تواصل غياب الدولي الجزائري عن التشكيلة الأساسية لفريقه، ليؤكد مروره بفترة صعبة نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن تقارير صُحفية فرنسية، أكدت في وقت سابق، بأن ريان آيت نوري، يتجه لمغادرة ولفرهامبتون نهاية الموسم الجاري.