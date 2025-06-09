آيت نوري: “سعيد بالانضمام إلى السيتي وغوارديولا أفضل مدرب في العالم”

أبدى الدولي الجزائري ريان آيت نوري سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فريق مانشستر سيتي بعقد لـ 5 سنوات كاملة.

وقال ريان آيت نوري في حوار مع الموقع الرسمي للفريق، اليوم الاثنين: “أنا سعيد باللعب لصالح مانشستر سيتي وليس ضده، لقد كان قرارا سهلا، كان السيتي خياري الأول، أنا فخور للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي وعائلتي فخورة للغاية أيضا. لا أستطيع الانتظار”.

كما أضاف ايت نوري :”أعرف السيتي جيدا، لقد أظهر خلال السنوات القليلة الماضية أنه أفضل فريق في العالم، اللاعبون مذهلون والمدرب أيضًا”.

وأردف آيت نوري: “سيكون من دواعي سروري التدرب تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا، بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، أنا متحمس جدا ، أريد أن أتعلم منه وأعمل معه ومع زملائي في الفريق أيضًا. لا استطيع الانتظار، لقد جئت إلى هنا للتعلم وإظهار ما يمكنني فعله، وسأبذل قصارى جهدي”.