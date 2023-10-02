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الرياضة

آيت نوري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة بأوروبا

بقلم فيصل زيان بوزيان
آيت نوري ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة بأوروبا
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إختير الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي ولفرهمبتون الإنجليزي، ريان آيت نوري، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين المحترفين بأوروبا هذا الأسبوع.

وإختار موقع SPORT NEWS AFRICA، تشكيلة لأفضل اللاعبين الأفارقة هذا الأسبوع، والتي تضمنت تواجد اسم لاعب دولي وحيد وهو أيت نوري.

والذي تألق في مواجهة فريقه الولفز الأخيرة يوم السبت، أمام المان سيتي في البريميرليغ، وساهم في تحقيق الفوز أمام المنافس.

حيث شارك آيت نوري كأساسي في المواجهة لغاية الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، ونال علامة 6.5 في اللقاء.

كما بصم اللاعب آيت نوري على استرجاع 4 كرات في المواجهة، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 64%، وفاز بخمس صراعات ثنائية من أصل 9.

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