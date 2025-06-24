آيت نوري ضمن تشكيلة الجولة الـ 2 لـ”الموندياليتو”

اختير مدافع “الخضر” ولاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، ريان آيت نوري. ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 2 من كأس العالم للأندية. الجارية وقائعها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة الجولة الـ 2، لـ “الموندياليتو”. والتي شهدت تواجد، آيت نوري.

وتحصل الدولي الجزائري، على تقييم 7.84، بعد تألقه في أول ظهور رسمي له بألوان “السيتيزن” صبيحة أمس الاثنين. في الانتصار الكبير بنتيجة 6-0 أمام العين الإماراتي.

يشار إلى أن آيت نوري، كان قد التحق بنادي مانشستر سيتي، شهر جوان الجاري. قادما من وولفرهامبتون. الذي قدم معه موسما استثنائيا. شارك خلاله في 42 مباراة. مسجلا 4 أهداف مقابل 7 تمريرات حاسمة.