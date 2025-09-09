آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة

مع بداية الموسم الكروي 2025-2026، بات اسم ريان آيت نوري، حاضرًا بقوة في المشهد الكروي الأوروبي والعالمي.

بعد انتقاله من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى مانشستر سيتي في صفقة قدّرت بـ 33.7 مليون جنيه إسترليني.

ونجح الدولي الجزائري في فرض نفسه ضمن تشكيلة أفضل 11 لاعبا إفريقيا التي اختارها موقع Score 90. بعد المستويات الكبيرة التي قدمها مع ناديه السابق وولفرهمبتون والمنتخب الوطني في الفترة الأخيرة.

الظهير الأيسر لمنتخب الجزائر، بات أيضًا أحد أبرز الأسماء الصاعدة في القارة السمراء. بفضل أدائه المتوازن بين الصلابة الدفاعية والدعم الهجومي. وقدرته على تقديم الحلول الهجومية من الجهة اليسرى، مع سرعة كبيرة في الارتداد والتمركز، جعلت منه عنصرًا أساسيا في التشكيلة التي ضمت أسماء وازنة، مثل محمد صلاح، فيكتور أوسيمين، وأشرف حكيمي.

آيت نوري، خلال الموسم الماضي (2024-2025) في البريميرليغ، شارك في 37 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وهو أعلى معدل إسهام هجومي بين المدافعين في البريميرليغ. دقة تمرير بلغت 86%، مع معدل 1.8 مراوغات ناجحة في كل 90 دقيقة، بنسبة نجاح 53%.

ما يجعله ضمن أفضل 10% من لاعبي المركز نفسه في أوروبا. من الناحية الدفاعية، ساهم في 7 مباريات بشباك نظيفة، ونجح في 7 استردادات للكرة كمعدل ثابت في كل مواجهة تقريبًا.

آيت نوري ليس مجرد ظهير تقليدي، بل يمثل ورقة هجومية إضافية. بتواجده المستمر في الثلث الأخير، وقدرته على التمرير في المساحات الضيقة، جعلاه خيارًا مثالياً لـ غوارديولا الذي يبحث دائمًا عن لاعبين قادرين على دمج الأدوار بين الدفاع والهجوم.

Africa All-Stars - According to Score 90 🌍 pic.twitter.com/9bbHfAlrPw

— Score 90 (@Score90_) September 9, 2025