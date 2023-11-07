آيت نوري :”علاقتي جيدة مع بلايلي وماندريا و جاهز لتقديم الإضافة للخضر”

كشف مدافع الخضر ريان آيت نوري عن تفاصيل التحاقه بـ “الخضر” و علاقته الجميلة مع ماندريا و بلايلي وتحضيراته الشخصية لكأس افريقيا و تصفيات المونديال.

وقال ريان آيت نوري في تصريح لـ “ديزاد فوت” اليوم الثلاثاء “أشعر بحالة جيدة جداً، أكون صادقا، بدايتي كانت معقدة بعض الشيء، كنت أفتقر للإيقاع لأني لم أكن ألعب كثيرا مع فريقي، حاليا أن سعيد بعد التأقلم”.

كما أضاف “قصتنا رائعة، مع ماندريا ومنذ فترة طويلة ونحن نتحدث، لعبنا أول مرة مع بعض كنت صغيرا لم أتجاوز 16 سنة واليوم نحن نمثل الجزائر معا، إنه جميل جدا”.

وأردف مدافع وولفرهامبتون “تعرّفت على بلايلي عندما لعبنا أنجي، تذكّرنا ذلك معا أثناء التربص الذي يسبق مباراة النيجر نحن نحتفظ بذكريات جميلة جداً”.

كما ختم “عانيت كثيرا من الإصابات، أصبت بارتجاج في المخ مؤخرا وكذلك في أنجي أصبت بكسر في فكي، حاليا أنا جاهز 100 بالمائة”.

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