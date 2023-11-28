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الرياضة

آيت نوري: “عمورة يقدم مستويات قوية في بلجيكا وسعيد لأجله”

بقلم محمد لمين صحراوي
آيت نوري: “عمورة يقدم مستويات قوية في بلجيكا وسعيد لأجله”
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أشاد لاعب الخضر ونادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، بالمستويات التي يقدمها زميله في المنتخب محمد أمين عمورة. رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي.

وقال آيت نوري، عن لاعب وفاق سطيف السابق: “عمورة شخص خجول نوعا ما. وكنت مثله في البداية، ولكن في الميدان أنا عكس ذلك تماما”.

قبل أن يضيف، في حواره المطول الذي خص به قناة ” tiempo” على اليوتيوب: “سعيد بما يفعله في بلجيكا، يملك احصائيات رائعة، وأشاهده أحيانا مع ناديه.”

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