آيت نوري: “غوارديولا الأفضل في تاريخ كرة القدم”

أثنى الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، على مدربه في نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، واصفا اياه بأفضل مدرب في تاريخ كرة القدم.

وخلال حوار، أجراه مع موقع “French Moon” الفرنسي، صرح آيت نوري: “أنا جد سعيد بالعمل يوميا مع غوارديولا”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم السيتي: “أنه يساعدنا كثيرا على بلوغ أقصى حد لنا، وأنا أستمتع بذلك حقا، أشعر بأنني أتطور في جوانب عديدة”.

وتابع ريان آيت نوري، الثناء على مدربه بيب غوارديولا، مضيفا: “إنه أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم”.