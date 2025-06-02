آيت نوري: “غوارديولا مدرب كبير لكن تركيز حاليا مع المنتخب”

تحدث الدولي الجزائري ريان آيت نوري، عن اقتراب التحاقه بنادجي مانشستر سيتي الانجليزي، مؤكدا بأن كامل تركيزه حاليا على المنتخب الوطني

وصرح آيت نوري، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى الجزائر: “الأهم بالنسبة في الوقت الحالي هما المبارتين المقبلتين للمنتخب الوطني، وأنا أركز على ذلك حاليا”.

وبخصوص مدى رغبته، وأهمية العمل تحت اشراف المدرب الاسباني بيب غوارديولا، رد آيت نوري: “كما يعلم الجميع غوارديولا مدرب كبير، لكن كما قلت الأهم حاليا هو التركيز مع المنتخب الوطني”.

يذكر أن ريان آيت نوري، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة مع مسؤولي مانشستر سيتي، من أجل انضمامه لهذا الأخير في الميركاتو الصيفي.