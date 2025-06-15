آيت نوري: “فخور بتواجدي في السيتي والعمل مع أفضل مدرب في العالم”
تحدث الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، عن أول خطواته مع ناديه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي، مبديا سعادته، وارتياحه الكبيرين.
وصرّح آيت نوري، في هذا الخصوص، لقناة “سكاي سبور”: “سعيد جدا بتواجدي في أحد أفضل الأندية في العالم”.
كما أضاف الدولي الجزائري: “أعمل بجهد كبير منذ وصولي إلى انجلترا، وفخور بتواجدي إلى جانب كل هؤلاء اللاعبين الممتازين”.
وبخصوص مدربه الجديد بيب غوارديولا: قال ريان آيت نوري: “بيب غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم، وأنا جد متحمس للعمل تحت اشرافه يوميا”.
🟢💬 Rayan Aït-Nouri :
« Je suis fier de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde, j’ai travaillé dur depuis mon arrivée en Angleterre.
Pep Guardiola est le meilleur coach du monde, jouer avec tout ces joueurs c’est gratifiant. »
🗣️ @SkySportsPL via @FRBlueMoon pic.twitter.com/lTf2ZTGjUe
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) June 14, 2025