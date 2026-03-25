آيت نوري في التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي

تواجد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، لاعب نادي مانشيستر سيتي، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن تشكيلته المثالية للدوري الانجليزي، الخاصة بشهر مارس، والتي ضمت اسم آيت نوري.

كما كشف ذات المصدر، عن نيل الدولي الجزائري، ثاني أفضل تنقيط ضمن هذه التشكيلة المثالية، بحصوله على علامة (7.87).

ويعتبر ريان آيت نوري، اللاعب الوحيد من جانب ننادي مانشيتر سيتي، الذي تواجد ضمن هذه التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي، الخاصة بشهر مارس.