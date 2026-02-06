آيت نوري في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نال الدولي الجزائري ريان آيت نوري، لاعب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، الإعتراف، نظير تألقه مع فريقه في منافسة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكشف موقع “سوفاسكور”، المختص في الاحصائيات، تشكيلته المثالية لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي ضمت اسم آيت نوري.

يأتي هذا، نظير تألق آيت نوري، في المباراة التي جمعت فريقه مانشستر سيتي، بنيوكاستل، والتي انتهت بفوز السيتي، بنتيجة (3-1)، ونا آيت نوري علامة (7.3) عن آدائه في هذه المباراة.

يذكر أن ريان آيت نوري، وناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، سيواجهون نادي أرسنال، في المباراة النهائية من كأس الرابطة الإنجليزية.