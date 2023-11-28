آيت نوري: “في المنتخب لا توجد حسابات ضيقة وجميعنا هنا من أجل تبليل القميص”

أكد مدافع الخضر، ونجم نادي وولفرهامبتون الانجليزي، ريان آيت نوري، بأن الأجواء في المنتخب الوطني، أكثر من رائعة بين اللاعبين، الذين يفضلون مصلحة الجزائر عن مصالحهم الشخصية.

وأوضح آيت نوري، في حوار مطول خص بها قناة “tiempo” على “اليوتيوب” قائلا: “صراحة أصحاب الخبرة استقبلونا جيدا في المجموعة، وشرحوا لنا كيف تسير الأمور”.

مضيفا: “صراحة لا توجد حسابات ضيقة، ونحن هنا من أجل الجزائر وجئنا كلنا من أجل شيء واحد. وهو تبليل القميص ومن أجل الشعب”.

وختم آيت نوري: “سواء لعبت أو لا، ستكون سعيدا، وهناك تناسق بيننا. تراني أحيانا مع فارس (شايبي) وثارة مع رياض (محرز) ورامي (بن سبعيني).