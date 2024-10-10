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الرياضة

آيت نوري: “قدمنا مباراة جيدة ونسعى للتأكيد في لقاء الإياب”

بقلم عزيز طالبي
آيت نوري: “قدمنا مباراة جيدة ونسعى للتأكيد في لقاء الإياب”
ايت نوري
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أكد مدافع الخضر ريان آيت نوري جاهزيته لتقديم المستوى المطلوب خلال لقاء الإياب أمام منتخب الطوغو.

وقال ريان آيت نوري في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “اليوم قدمنا مباراة جيدة. وفزنا بالمباراة القوية أمام الطوغو”.

كما أضاف آيت نوري قائلاً: “الأجواء رائعة في المنتخب الوطني ونسعى للتأكيد مجددا في المواعيد القادمة”.

و ختم مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي: “تنتظرنا مباراة قوية أمام الطوغو الذي يسعى لرد الاعتبار. لكننا سنكون جاهزين”.

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