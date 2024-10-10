آيت نوري: “قدمنا مباراة جيدة ونسعى للتأكيد في لقاء الإياب”

أكد مدافع الخضر ريان آيت نوري جاهزيته لتقديم المستوى المطلوب خلال لقاء الإياب أمام منتخب الطوغو.

وقال ريان آيت نوري في تصريحه خلال الندوة الصحفية عقب المباراة: “اليوم قدمنا مباراة جيدة. وفزنا بالمباراة القوية أمام الطوغو”.

كما أضاف آيت نوري قائلاً: “الأجواء رائعة في المنتخب الوطني ونسعى للتأكيد مجددا في المواعيد القادمة”.

و ختم مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي: “تنتظرنا مباراة قوية أمام الطوغو الذي يسعى لرد الاعتبار. لكننا سنكون جاهزين”.

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