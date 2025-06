آيت نوري لاعبا في “المان سيتي” لـ 5 سنوات

رسّم اليوم الأحد، مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، التحاقه بنادي مانشستر سيتي الانجليزي، قادما من وولفرهامبتون.

وكشف الصحفي الايطالي، فابريزيو رومانو، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” أن الدولي الجزائري، وقع اليوم الأحد، عقدا مع “السيتيزن” يمتد لـ 5 سنوات.

وكان آيت نوري، قد اجتاز أمس السبت، الاختبارات الطبية مع المان سيتي بنجاح. قبل أن يوقع صبيحة اليوم عقده رسميا، على أن يغادر انجلترا باتجاه ستوكهولم، للمشاركة رفقة “الخضر” في ودية السويد.

ولم يكشف الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن قيمة انتقال آيت نوري إلى مانشستر سيتي. غير أن الصحافة الانجليزية، قدرتها في وقت سابق بحوالي 40 مليون جنيه استرليني.

Rayan Aït-Nouri, new Manchester City player on five year contract. 💙✍🏻

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025