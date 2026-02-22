آيت نوري: “محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ”

صنف المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، ونجم مدافع مانشستر سيتي الانجليزي، ريان آيت نوري، قائد “الخضر” رياض محرز، كأفضل لاعب في تاريخ الجزائر.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليغ” على منصة “إكس” مقطع من مقابلة أجراها آيت نوري. مع القناة الرسمية لناديه مانشستر سيتي.

وسُئل لاعب “الخضر”، عن شيء تشتهر به الجزائر، ورد: “العلم موجود في كل مكان. يمكنك أن تذهب لأي ملعب في أوروبا، وسترى العالم هناك”.

أما بخصوص أفضل لاعب في تاريخ الجزائر، قال آيت نوري: “رياض محرز.. بالتأكيد إنه رياض”.