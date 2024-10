آيت نوري محل إشادة إدارة ناديه ولفرهمبتون

حظي الدولي الجزائري ريان آيت نوري، بإشادة إدارة ناديه ولفرهمبتون، نظير تألقه في مباراتهم الأخيرة أمام نادي برايتون، لسحاب “البريمرليغ”.

ونشرت إدارة نادي ولفرهمبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صورة لآيت نوري، من مشاركته أمام برايتون.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي، هذه الصورة، بتعليق جاء فيه: “استعادة الهدف الأول، انهاء رائع من ريان”.

وجاءت الخرجة من مسؤولي نادي ولفرهمبتون، نظير تمكن آيت نوري، من تسجيل هدف في مرمى برايتون، ساهم من خلاله في اهداء التعادل لناديه ولفرهمبتون.

Getting that first goal back.

Great finish, Rayan 👏 pic.twitter.com/wj2CKAQ3wH

— Wolves (@Wolves) October 26, 2024