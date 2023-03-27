آيت نوري مرشح للانتقال إلى كبير انجلترا

رشحت تقارير صحفية انجليزية صادرة اليوم الاثنين، الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، للالتحاق بأحد كبار “البريميرليغ” خلال فترة التحويلات الصيفية القادمة.

وأعد موقع “فوتبال لندن” تقريرا مفصلا عن حاجيات نادي أرسنال خلال الميركاتو الصيفي. مشيرا إلى ضرورة تعاقد النادي مع ظهير أيسر جديد.

ومن بين الأسماء المرشحة. ذكر المصدر ذاته. لاعب الخضر، ونادي وولفرهامبتون. آيت نوري، مبرزا بأن الأخير، سيكون مفيدا كثيرا لـ”الغانرز” إلى جانب لاعب كريستال بالاس، تيريك ميتشل.

غير أن الموقع المهتم بأخبار نادي أرسنال، تساءل في المقابل، إن كان الثنائي آيت نوري وميتشل، قادرا على تقديم نفس المستويات التي يقدمها الأوكراني، أوليكساندر زينشينكو.