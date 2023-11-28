آيت نوري: “مستعد للموت من أجل الشعب الجزائري”

كشف الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، بأنه يكن حبا كبيرا للجماهير الجزائري، وأنه مستعد للموت فوق أرضية الميدان من أجلهم.

وفي حواره المطول الذي خص به قناة “tiempo” على “اليوتوب” قال آيت نوري، عن الجمهور الجزائري: “أعشق كثيرا الجماهير الجزائرية، على منصات التواصل الاجتماعي، يمنحونني القوة مهما كانت وضعتي مع فريقي”.

وأضاف نجم نادي وولفرهامبتون الانجليزي: “هذا الأمر محفّز للغاية.. مستعد للموت فوق أرضية الميدان من أجل هذا الشعب.”