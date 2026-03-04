آيت نوري ممرّرا حاسما ويقود السيتي لتعادل مثير أمام نوتنغهام

قاد الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، فريقه مانشستر سيتي لتعادل مثير أمام نوتنغهام فورست بنتيجة هدفين لمثلهما، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللقاء اتسم بالندية والسرعة في الأداء، تبادل فيه الفريقان السيطرة وصناعة الفرص، وكان آيت نوري من أبرز الأسماء من جانب السيتي، بعدما بصم على تمريرة حاسمة مؤكدا حضوره الفعال على الرواق الأيسر.

وقدم مدافع “الخُضر” أداء متكاملا على المستويين الهجومي والدفاعي، إذ لعب 77 دقيقة، ونجح في إكمال 76 تمريرة صحيحة من أصل 77، كما صنع فرصتين محققتين للتسجيل. في حين قام بـ4 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات.

دفاعيا، سجل آيت نوري 3 مساهمات مؤثرة، وفاز بـ8 ثنائيات من أصل 13، ليحصل في النهاية على تنقيط 7.2 حسب منصة صوفاسكور، في تأكيد جديد على مستواه الثابت وتأثيره الواضح داخل تشكيلة المدرب غوارديولا هذا الموسم.