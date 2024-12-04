آيت نوري من أكثر المدافعين نجاحاً في المراوغات

حقق الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي وولفرهمبتون، ريان آيت نوري، على رقم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” هذا الموسم.

وذلك في مواجهة فريقه “الوولفز” أمام إيفرتون، في إطار الجولة الـ14 من “البريميرليغ” التي خسرها الذئاب برباعية نظيفة.

ورغم هذه الخسارة، فقد بصم لاعب الخضر، آيت نوري، على رقم استثنائي، يتمثل في قيامه بـ5 مراوغات ناجحة في هذه المواجهة.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، المتخصص في الأرقام والإحصائيات، يعّد ريان آيت نوري أكثر مدافعي “البريميرليغ” نجاحا في المراوغات خلال مباراة واحدة هذا الموسم.

للإشارة، خاض آيت نوري 14 مواجهة هذا الموسم مع فريقه، سجل فيها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.